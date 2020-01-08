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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يدمر آليات وموقع عسكري لمليشيا الحوثي بالضالع الأربعاء 8 يناير 2020 الخليج 365 أعلنت قوات الجيش مساء أمس الثلاثاء، تدمير آليات قتالية لميلشيا للحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب البلاد.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش دمرت دبابة حوثية في جبهة باب غلق، بمديرية قعطبة، شمال غربي الضالع. وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير دبابة تابعة مليشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى موقع بالكامل، في جبهة باب غلق، شمالي الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

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