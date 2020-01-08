شكرا لبحثكم عن خبر الآن: بيع مودمات عدن نت وهذه مراكز البيع ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت شركة عدن نت مساء امس عن موعد بيع المودمات الخاصة بالشركة. وقالت شركة عدن نت للهاتق النقال في منشور على صفحتها بالفيس بوك ان موعد بيع المودمات سيكون اليوم الاربعاء. وحددت الشركة مراكز بيع المودمات الخاصة بالشركة على النحو التالي: Advertisements سنترال خورمكسر سنترال دار سعد المنصورة حي عبدالعزيز

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