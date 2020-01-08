شكرا لبحثكم عن خبر مبارك: هجوم رئيس الوزراء ضد الميسري دفاعا عن السعودية والتحالف! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تساءل الصحفي الجنوبي البارز فضل مبارك عن الاجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك ضد وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري عقب حديثه عن فساد في رديات رواتب وزارة الداخلية.

وأشار مبارك في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إلى أن هجوم رئيس الوزراء على الميسري ربما يكون دفاعا عن السعودية والتحالف عقب مهاجمتهم من قبل وزير الداخلية مؤخرا.

وكتب مبارك في منشوره: ماهو الاجراء الذي اتخذه معين عبدالملك رئيس الحكومة ضد نائبه وزير الداخلية احمد الميسري فيما اعتبرها حالات فساد فيما يخص رديات رواتب افراد وزارة الداخلية .. ام ان الموضوع لعب في الوقت الضائع لتصفية حسابات الخصوم ومحاولة تحسين صفحته.

وأضاف: او ربما ان معين يأكل الثوم بفمه نيابة عن الشقيقة خصوصا والتحالف عموما التي مابرح مؤخرا الميسري يهاجمهم.

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وتابع قائلا: على العموم ماذا ابقى معين للمواطن الغلبان الذي يشكو من حكومته في حالة التبكي هذه التي يبديها هذه الايام.

وأردف مبارك: لا توجد عندي ذرة شك ان الكل لصوص بشكل او باخر وكلٌ يفسد بطريقته لكن ان يتم السكوت دهرا والنطق كفرا .. فهذه ( المزناوة والملعنة ) قد خبرها الناس وماعادت تثيرهم سوى انهم يلوكوا السيرة والقصص ساعات في مقيلهم او في تبادل الاحاديث في الوتس للتسلية وتمضية الوقت.