شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس المقاومة معالي الوزير نايف البكري يكتب في ذكرى استشهاد قائد حراسته سامح الحسني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

كتب رئيس مجلس المقاومة بعدن وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري في ذكرى استشهاد قائد حراسته الشهيد سامح الحسني الذي استشهد في المعارك ضد المليشيات الحوثية .

وقال الوزير في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " اليوم هو ذكرى استشهاد أخي وقائد حراستي البطل القائد سامح الحسني.

الشاب الشهم الشجاع، الذي نحت في عمق البطولات مواقف كثيرة، وألهم كل من حوله معاني التضحية والبذل في سبيل الله والوطن.

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وأضاف " ونحن نستذكر مواقفه وشيمه، تتوقد فينا العزيمة والإصرار لتحقيق رؤيته ورؤية جميع الشهداء بوطن مزدهر وآمن.

واختتم " سامح الذي سطر بدمائه موقف شجاع إلى جانب أخوته الشهداء، واستشهد بالساحل الغربي يقود جمع من المقاومين في سبيل استعادة الدولة والوطن وذودًا عن العرض والأرض في وجه ميليشيا إيران الحوثية.

الرحمة والنور لروحك يا سامح ولأرواح الشهداء من قبلك ومن بعدك، عهدًا لن ننساكم.