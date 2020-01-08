شكرا لبحثكم عن خبر الضالع.. ركن التوجيه المعنوي للواء الرابع يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر اللواء بمريس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

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نفى ركن التوجيه المعنوي في اللواء الرابع _ إحتياط المقدم / نصر الرزاقي ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام أن يكون الهجوم الصاروخي للمليشيا الحوثية استهدف عرض عسكري او جمع عام لقوة اللواء.

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واوضح الرزاقي ان الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر اللواء جاء بعد صرف افراد الدورة التدريبية من اللياقة البدنية مؤكدا أن اللياقة للدورة التدريبية تقام في اربعة ميادين متفرقة كما لم يكن هناك ازدحام لصرف المرتبات او غيرها.

وأكد المقدم / نصر الرزاقي أن الصاروخ لشدة الانفجار وكثرة الشظايا الناجمة عن الانفجار توزعت على انحاء واسعه من المعسكر وتسببت في استشهاد ٩ من ابطال اللواء وجرح ٢٣ توزعت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة كما تسببت في تحطيم نوافذ مكتب القائد وبعض المكاتب الاخرى واتلاف طقم كان مسافة بعيده من مكان وقوع الصاروخ.

مؤكدا انه لم يكن هناك اي عرض عسكري او حفل تدشين او جمع عام للقوة او اي ازدحام لصرف الرواتب او غيرها.

واختتم الرزاقي تأكيده بأن لجوء المليشيا لمثل هذه الاساليب دليل على افلاسها العسكري وانهزامها في ميادين المعارك.