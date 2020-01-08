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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من بينهم زوجته.. مسلح حوثي يقتل ويصيب 5 أشخاص بصنعاء
الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
في جريمة بشعة، قام مسلح تابع لمليشيات الحوثي بقتل وإصابة 5 من أسرة واحدة بينهم زوجته في صنعاء.
وقالت مصادر محلية، إن مسلح حوثي يدعى يوسف المراني من مديرية حرف سفيان، قام بإطلاق النار على زوجته وأسرتها عقب خروجهم من منزلهم في حي سعوان وسط صنعاء.
وأضافت المصادر،أن المسلح الحوثي قتل زوجته وشقيقها وأصاب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة نقلوا على أثرها الى العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء.
على جانب آخر، ذكر شقيق الزوجة ويدعى قاسم السروري، أن الجاني المتزوج من شقيقته منذ 15 عاماً أقدم على ارتكاب جريمته، بعد أن رفعت عليه قضية خلع .
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