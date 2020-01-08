شكرا لمتابعة خبر عن ناطق قوات طارق صالح : مقتل سليماني اوضح لليمنيين ادعاءات الحوثيين بالسيادة الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون : يشيعون قياديين من ابرز قياداتهم العسكرية وسط اجراءات امنية في العاصمة صنعاء شاهد : سبب اقتحام مليشيات الحوثي لمنزل الناشطة ابتسام أبودنيا والاعتداء عليها بالضرب بوحشية وأولادها في العاصمة صنعاء (فيديو وتفاصيل) مقتل أول عميد وقائد لواء في العاصمة صنعاء ساهم في اجهاض ثورة الثاني من ديسمبر بعد أيام من استغناء الحوثيون عن خدماته (تفاصيل ماحدث) شاهد : قرار حوثي بمنع الضحك (وثيقة وتفاصيل)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناطق قوات طارق صالح : مقتل سليماني اوضح لليمنيين ادعاءات الحوثيين بالسيادة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.