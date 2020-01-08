شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو "قمع حوثي" ..اقتحام منزل ناشطه في صنعاء وضربها هي واطفالها وتعذيبهم بلا رحمه بلا انسانيه بلا رجوله وشرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/08 الساعة 01:42 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء، في صنعاء على اقتحام منزل إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء عليها بالضرب المبرح.

وقالت مصادر محلية وإعلامية أن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل الناشطة ابتسام ابو دنيا في صنعاء، وباشروا الاعتداء عليها بالضرب والتعذيب مع بعض أفراد أسرتها، على خلفية منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الناشطة ابتسام أبو دنيا في منشور لها بصفحتها على "فيسبوك"، إن مسلحين حوثيين بقيادة المدعو وليد علي أبو دنيا، قائد الجماعة في محافظة حجة، اقتحموا منزلها، واعتدوا عليها وأبنائها بالضرب، على خلفية مطالبتها لجماعة بصرف رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وأكدت دنيا أنها تعرضت للاعتداء مع أسرتها، إلى جانب مصادرة هواتفها وجهاز آيباد، وطالبوها بكلمة السر للاطلاع على ما بحوزة أجهزتها الشخصية من معلومات.

وناشدت دنيا قبيلة جحاف المنتمية لها بالدفاع عنها، والرد على الاعتداء الحوثي على منزلها.

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ونشطت ابو دنيا مؤخراً، في نشر مقاطع فيديو ومنشورات مناوئة لمليشيات الحوثي الانقلابية وانتقادات تتعلق بنهبهم مرتبات الموظفين والقمع الذي تمارسه الجماعة ضد الحريات العامة.

وفي الصدد، أكدت الناشطة هدى الصراري في تغريدة على حسابها بتويتر، تعرض الناشطة ابتسام ابو دنيا في صنعاء للتعذيب والضرب داخل منزلها هي وبناتها من قبل مليشيا الحوثي.

وقالت إن هذا حدث لها "بسبب قيامها بتسجيل مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث فيه عن انقطاع الرواتب والاستيلاء عليها من قبل الحوثيين وتطالبهم بتوفير العيش الكريم للمواطنين تحت مناطق سيطرتهم".

ومنذ سيطرة المليشيا على صنعاء عملت على إخماد أي صوت يخالفها أو حتى يندد بالوضع القائم في مناطق سيطرتها.

واعتقلت مؤخراً المليشيا الانقلابية في صنعاء العشرات من النساء المعارضات للمليشيا بينهم ناشطات ومعلمات وطالبات.

