شكرا لقرائتكم خبر عن مجزره مرعبه في صنعاء راح ضحيتها من بيت واسره واحدة 6ضحايا 3قتلى و3جرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/08 الساعة 01:24 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أفاد مصدر محلي في صنعاء أن شابا في حي سعوان قتل زوجته وأخيها ، وأصاب 4 آخرين من أهلهاوأشار المصدر إلى أن الزوجة المجني عليها، غادرت منزل زوجها إلى منزل أهلها بسبب خلاف بينهما، وبعد رفض أهلها إعادتها، اطلق النار عليها وعلى شقيقها وشقيقتها، وارداهما على الفور، فيما أصاب 4 آخرين من أهلها.

وكتب شقيق المجنية عليها قاسم السروري حول الجريمة أنها جنائية بحتة قائلا:

القاتل هو: يوسف ناجي المراني من اهالي حرف سفيان

وهو متزوج أختي منذ اكثر من ١٥ عام.

الذي حصل اليوم العصر انه جاء إلى البيت من اجل ارجاع زوجته بالقوة .

حيث باشر اخي يوسف بالرصاص مما ادى الى استشهاده فورا .

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كما استشهدت اختي ( زوجته) في الحال.

والبقية في العنايه المركزة وهم ثلاثه

أخي زين العابدين السروري.

واختي أم محمد زوجة منصور الهتار.

وانني اعزي نفسي ووالدي ووالدتي واسرتي بهذا المصاب الجلل فانني اؤكد ان القضية جنائية بحته وليس كما بدأ البعض ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي .

وأضاف: نأمل من رجال الامن ان يقوموا بواجبهم في القاء القبض على القاتل وتنفيذ حكم الله فيه.

ونشر شقيق المجني عليهم إثر ذلك نبأء عن وفاة شقيقته الأخرى، في المستشفى.

