لانتقادها على فيس بوك.. مليشيات الحوثي تُعذب ناشطة في منزلها بحجة (صورة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لانتقادها على فيس بوك.. مليشيات الحوثي تعذب ناشطة في منزلها بحجة صورة

الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365

قامت مليشيات الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، بضرب وتعذيب الناشطة ابتسام أبو دينا في منزلها بمحافظة حجة.



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وقالت الناشطة في بيان لها، إنها تعرضت للضرب والتعذيب والإهانة مع أولادها على يد قيادي حوثي من أقاربها يدعى وليد أبو دينا والذي كان برفقته مجموعة من المسلحين.

وكانت الناشطة ابتسام أبو دنيا قد نشرت فيديو على صفحتها في "فيس بوك"،طالبت فيه الحوثيين بصرف رواتب الموظفين التي استولوا عليها، مطالبة في ذات الوقت بضرورة توفير سبل العيش الكريم للمواطنين .

ودعت الناشطة ابتسام، إلى ردع الحوثيين بسبب انتهاك حرمات اليمنيين.