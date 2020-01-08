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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بقذائف المدفعية.. مليشيات الحوثي تقصف مواقع المشتركة في الدريهمي
الأربعاء 8 يناير 2020
الخليج 365
في تحد للهدنة الأممية، قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.
وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية قصفت المواقع من مناطق تمركزها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 في أوقات متفرقة من اليوم .
وأضافت المصادر ،أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها على مواقع القوات المشتركة في المنطقة ذاتها، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف .
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