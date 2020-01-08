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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفوضية اللاجئين: سنواصل جهودنا لمساعدة المحتاجين باليمن في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفوضية اللاجئين: سنواصل جهودنا لمساعدة المحتاجين باليمن في 2020
الأربعاء 8 يناير 2020
الخليج 365
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الثلاثاء، عن مواصلة جهودها لمساعدة المحتاجين باليمن في 2020.
وقالت المفوضية في بيان لها: "من الصحاري إلى الجبال، عملت المفوضية وشركاؤها بجد للوصول إلى المحتاجين في المناطق النائية في اليمن".
وأضاف البيان، في 2020 تفانينا لن يتوقف، وسنواصل جهودنا لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية بعد الفرار من منازلهم بسبب الصراع".
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