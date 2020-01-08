عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفوضية اللاجئين: سنواصل جهودنا لمساعدة المحتاجين باليمن في 2020

الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الثلاثاء، عن مواصلة جهودها لمساعدة المحتاجين باليمن في 2020.

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وقالت المفوضية في بيان لها: "من الصحاري إلى الجبال، عملت المفوضية وشركاؤها بجد للوصول إلى المحتاجين في المناطق النائية في اليمن".

وأضاف البيان، في 2020 تفانينا لن يتوقف، وسنواصل جهودنا لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية بعد الفرار من منازلهم بسبب الصراع".