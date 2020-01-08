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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف..مليشيات الحوثي تقصف المشتركة في الجبلية
الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
في تحد للهدنة الأممية، شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، عمليات قصف واستهداف طالت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة والقذائف .
و ذكرت مصادر عسكرية، أن المليشيات أطلقت القذائف من عربة BMB ، صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية في أوقات متفرقة من اليوم .
وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة في المنطقة ذاتها، مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 .
وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات عاودت استهداف المواقع في ساعات المساء ، بنيران أسلحتها القناصة وبأسلحة معدلات البيكا، بشكل مكثف ومتواصل .
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