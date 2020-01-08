عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف..مليشيات الحوثي تقصف المشتركة في الجبلية

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

في تحد للهدنة الأممية، شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، عمليات قصف واستهداف طالت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة والقذائف .



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و ذكرت مصادر عسكرية، أن المليشيات أطلقت القذائف من عربة BMB ، صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية في أوقات متفرقة من اليوم .

وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة في المنطقة ذاتها، مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 .

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات عاودت استهداف المواقع في ساعات المساء ، بنيران أسلحتها القناصة وبأسلحة معدلات البيكا، بشكل مكثف ومتواصل .