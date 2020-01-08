مسام يتلف 995 لغماً وذخيرة غير منفجرة في الكدحة بالساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسام يتلف 995 لغما وذخيرة غير منفجرة في الكدحة بالساحل الغربي الأربعاء 8 يناير 2020 الخليج 365 أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام، مسام، الثلاثاء، عن تمكنه من إتلاف وتفجير 995 لغما حوثيا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في الكدحة بالساحل الغربي.

Advertisements وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن فرق المشروع قامت بإتلاف 102 لغم مضاد للدبابات و772 قذيفة منوعة، و63 عبوة ناسفة. وأضاف شملت العملية أيضا إتلاف وتفجير 8 صواريخ طيران و39 قنبلة منوعة و11 صاروخ كاتيوشا.

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