بدعم الهجرة الدولية.. توزيع أدوية السل على 105 مركزاً في 7 محافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم الهجرة الدولية.. توزيع أدوية السل على 105 مركزا في 7 محافظات الأربعاء 8 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أنها دعمت بالشراكة مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا عملية توزيع أدوية السل في اليمن في أواخر ديمسبر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها، في أواخر ديسمبر، دعمت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ،عملية توزيع أدوية السل على 105 مركزاً في 7 محافظات يمنية".

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