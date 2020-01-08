شكرا لمتابعة خبر عن السعودية : تزف بشري سارة لحل اكبر مشكلة تواجه اليمنيين منذ قبل 2011 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جريمة مروعة ومرعبة تهز العاصمة صنعاء حوثي يقتل زوجته وأخيها ويصيب بقية أفراد أسرتها وأطفالهم (نفاصيل صادمة) الجيش : يسقط طائرة مسيرة حوثية في صعدة. توتر عسكري خطير بين قوات الجيش والنخبة الشبوانية في محافظة شبوة وكيل وزارة الداخلية : يكشف معلومات استخباراتية خطيرة والداخلية تستنفر وترفع حالة التأهب واستعداد قوات التدخل السريع (وهذه تفاصيلها)

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