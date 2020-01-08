شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور والفيديو لن تصدق انها..ل فتاه عربيه مسلمه وسعوديه الجنسيه ترتكب اكبر جرم في حق دينها وبلادها ونفسها ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/08 الساعة 02:15 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزواج سعودية من رجل أمريكي على الطريقة المدنية، وهي الطريقة المتبعة في الزواج في عدد من الدول والتي لا تعتمد على دين، ويلجأ إليها بعض الأشخاص في حال كانوا من ديانات مختلفة.

واتضح أن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي سعودية الجنسية وتقيم في الولايات المتحدة وتطلق على نفسها اسم “جوجو”، وكانت أعلنت عن علاقتها بالشاب الأمريكي عبر إنستغرام في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على “توأم روحها” كما وصفته.

ونشرت “جوجو” عددا من الصور التي جمعتها بخطيبها الأمريكي، كما نشرت صورا من حفل الزفاف.

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كما شاركت جمهورها فيديو تبادلها الوعود بينها وبين عريسها قبل ما يقارب الـ 7 أيام، ليتم تداوله خلال الساعات الماضية بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره، لا سيما أنها تزوجت على الطريقة المدنية؛ ما يعني أن عريسها بقي على ديانته ولم يغيرها من أجل الارتباط الشرعي.

وتعرضت الفتاة لهجوم كبير بسبب زواجها من شخص مختلف عن ديانتها، معتبرين ان هذا الزواج غير شرعي، كما هاجمها الكثيرون بسبب صورها مع عريسها، بالإضافة لملابسها الجريئة.

