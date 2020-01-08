شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث ..سفينه امريكيه تنقل افراد ومعدات واسلحة ثقيله تابعه ل طارق عفاش من عدن الى هذه المحافظه ..!!"صوره وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/08 الساعة 01:58 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر مطلعة، اليوم، بتكثيف الامارات عمليات نقل قوات تابعة لطارق عفاش، من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة تعز.

وأوضحت المصادر، في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " أن القوات الإماراتية نقلت على متن سفينة عسكرية أمريكية مئات الجنود التابعين لقوات طارق عفاش، الممولة إماراتياً، من معسكر بئر أحمد بعدن إلى مديرية المخا، بالتزامن مع إنزال عتاد وتجهيزات عسكرية، بينها شبكات اتصالات على رصيف ميناء المخا.

مشيرةً إلى أن التحركات الإماراتية المكثفة التي من ضمنها تدريب وحدات نوعية من قوات عفاش على يد ضباط إماراتيين وإسرائيليين، تأتي تمهيداً لتسليم قيادة الساحل الغربي لطارق عفاش، ولسيطرة قواته على تعز، وفرض ذلك أمراً واقعاً على ألوية العمالقة و المقاومةالتهامية.

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وتسعى الإمارات إلى تحويل المخا قاعدة ارتكاز أساسية لقوات عفاش، وجعلها نسخة من قوات الزبيدي ، وهو ما يتجلى في إنشائها مطاراً عسكرياً ومعسكراً خاصاً بخفر السواحل بالمديرية، كتشكيل بحري قتالي جعلته حكراً على قوات طارق عفاش دون العمالقة ومقاومة تهامة.

في سياق ذي علاقة، انسحب عدد من أبناء شبوة ممن تم تجنيدهم عبر عوض عارف الزوكا، من الساحل الغربي، عقب خلافهم مع طارق صالح. ولم تشر المصادر إلى أسباب انسحاب مقاتلي شبوة، مرجحةً أن تكون على خلفية تقييد طارق تحركات قواته خوفاً من انشقاقهم وانضمامهم إلى الحوثيين، خاصة مع تصاعد عمليات فرار مجاميع كثيرة من تلك القوات إلى صنعاء وإنضمامها للحوثيين، ما أثار استياء القيادات الإماراتية.

