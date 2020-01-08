بسبب خلاف أسري.. رجل يقتل زوجته وشقيقها ويصيب أربعة من أقاربها بصنعاء

قتل وأصيب ستة من أفراد أسرة واحدة، بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بعد أن فتح أحد أقاربهم النار عليهم داخل المنزل؛ نتيجة خلاف أسري.

وقالت مصادر محلية، إن القاتل "يوسف ناجي المراني، من أهالي حرف سفيان، بمحافظة عمران، ذهب لإرجاع زوجته، التي تقطن مع أسرتها في حي سعوان، بصنعاء، وحاول إخراجها بالقوة، وبعد رفض الأهالي، فتح النار في وجه زوجته وشقيقها، واللذين توفيّ على الفور".

وبحسب المصادر، فقد أصيب كذلك، "الشقيق الثاني لزوجة الجاني، وشقيقته مع اثنين من أطفالها، وحالتهم جميعاً حرجة، وتم نقلهم إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة".

وأوضح شقيق المجني عليها، "قاسم السروري، الحادثة، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك". مؤكدا أن "القاتل هو: يوسف ناجي المراني، من أهالي حرف سفيان، وهو متزوج شقيقته منذ اكثر من 15 عاماً".

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وقال السروري، إن "الذي حصل اليوم، أنه - أي القاتل - جاء إلى البيت من أجل ارجاع زوجته بالقوة، حيث باشر أخي يوسف السروري بالرصاص مما أدى الى استشهاده فورا، كما استشهدت اختي أم سامي (زوجة القاتل) اثناء دفاعها عن أخيها".

وأشار إلى أن "البقية في العنايه المركزة، وهم ثلاثة، أخي زين العابدين السروري، واختي أم محمد زوجة اخي منصور الهتار مع اثنين من اطفالها".

وأكد الجاني أن القضية جنائية بحتة. داعيا الجهات المختصة للقيام بواجبها في القبض على القاتل وتسليمه للعدالة لينال جزائه العادل.

وأدى انتشار السلاح والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنين نتيجة استمرار الحرب للعام الخامس، إلى التشتت الأسري، وانتشار حوادث القتل بين الأقارب.

