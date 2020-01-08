شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الداخلية : يكشف معلومات استخباراتية خطيرة والداخلية تستنفر وترفع حالة التأهب واستعداد قوات التدخل السريع (وهذه تفاصيلها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هجوم صاروخي جديد على احد ابرز معسكرات الجيش اليمني في الضالع يخلف 25 قتيلا وجريحا الشرعية : تتبرأ من تصريحات الجبواني وتصفها بـ غير المسئولة .. ماذا قال الوزير وبماذا ردت الحكومة؟ دولة عربية تفاجئ الجميع وتبدأ ترحيل المغتربين اليمنيين (وثيقة وتفاصيل) القنصل اليمني في الهند : يكشف حقيقة فيديو التحقيق مع مهرب قات والذي اشعل شبكات التواصل

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