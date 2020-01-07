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صنعاء - ياسمين الخيامي - قوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش تخرج عن صمتها وتباغت الرئيس هادي والتحالف بأول تعليق على مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني



قال العميد صادق دويد في تغريدة له على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن مبالغة مليشيا الحوثي في مظاهر الحزن على قاسم سليماني أوضح لليمنيين زيف ادعاءات المليشيا بشأن السيادة.

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قوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش تخرج عن صمتها وتباغت الرئيس هادي والتحالف بأول تعليق على مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني

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وأشار ناطق المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني إلى أن " عزوف اليمنيين عن المشاركة في المسيرة الجماهيرية للتنديد بمصرع قاسم سليماني، يأتي نتيجة لإدراكهم زيف ادعاءات الحوثي عن السيادة".

وأكد أن عبدالملك الحوثي ومليشياته" ليس إلا وسيلة بيد النظام الإيراني يستخدمه للإضرار بمصالح اليمن ودول المنطقة".

وفشلت المليشيا الحوثية في تحشيد الناس في مناطق سيطرتها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، للتباكي على المقبور قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي لقي مصرعه الجمعة الماضية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وجاء مصرع سليماني المسؤول عن قتل عشرات الآلاف من العرب في اليمن والعراق وسوريا، ليكشف أكثر مدى التبعية الحوثية لسلطة ولاية الفقيه في طهران، التي لم تصدر أي ردود فعل رسمية عقب مقتل صريع الحوثيين صالح الصماد قبل عامين.