- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنظمة العربية للتربية والثقافة تبدي إستعدادها لدعم اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
الخليج 365
أبدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إستعدادها لدعم اليمن في المجالات الخاصة بها .
جاء ذلك على لسان مدير عام المنظمة الدكتور، محمد ولد أعمر، خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، بسفير اليمن لدى تونس، عبدالناصر باحبيب .
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أستعرض السفير باحبيب الوضع التربوي والتعليمي والثقافي في بلادنا والآثار السلبية التي خلفتها الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على هذا القطاع .. داعياً المنظمة إلى دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي الهام والمرتبط بمستقبل أجيال اليمن .
ومن جهته أبدى الدكتور محمد، إستعداد المنظمة الكامل لتقديم الدعم للحفاظ على الآثار والمخطوطات اليمنية وتأهيل المختصين في هذا المجال وكذا تقديم أوجه المساعدة اللازمة والضرورية في المجال التربوي كالمساهمة في طباعة الكتاب المدرسي وتوفير المستلزمات الأساسية وإقامة الدورات التدريبية للمختصين وتقديم المنح الدراسية الجامعية، وفق اجندة متكاملة يتقدم بها الجانب اليمني في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم .
كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة العربية للتربية والثقافة تبدي إستعدادها لدعم اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.