أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية ليوم الثلاثاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، وهي كالتالي:

مصدر عسكري: صاروخ باليستي و صاروخين كاتيوشا استهدفت مقر "اللواء الرابع احْتِياط" بمُريَس https://www.elyamnelaraby.com/448932/ 33 شهيداً وجريحا على الأقل بقصف حوثي بثلاثة صواريخ على معسكر بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/448963/ وفاة مواطن بوباء انفلونزا الخنازير في إب وارتفاع ضحايا الوباء إلى قرابة 50 حالة https://www.elyamnelaraby.com/448968 إعلام إيراني: مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني في معارك باليمن https://www.elyamnelaraby.com/448969/ حالة تخبط واقتتال وسط المليشيات بعد انكساراتها بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/448972/ بالفيديو.. الكثيري يناقش اوضاع المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/448974 صعدة.. الفرق الهندسية تصل البقع وتبدأً عملها في إنتزاع الألغام والمتفجرات https://www.elyamnelaraby.com/448978/ عدن .. مدير صندوق النظافة يتفقد أعمال تشجير شوارع المديريات https://www.elyamnelaraby.com/448986/ مصرع أربعة حوثيين بينهم قيادي بعملية نوعيَّة بجبهة بَتَار شمال غرب الضالع https://www.elyamnelaraby.com/448987/ Advertisements الحكومة تعلن رسمياً موقفها من تصريحات الجبواني بشأن الإتفاقيات مع تركيا https://www.elyamnelaraby.com/448989/ شاهد .. وزير المالية يؤكد جدية الحكومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب https://www.elyamnelaraby.com/449002/ بالصور.. مسؤول بسيحوت المهرة يطلع على أوضاع مؤسسة المياه والصرف الصحي https://www.elyamnelaraby.com/449004/ قصف حوثي متواصل على مناطق متفرقة من حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/449009/ "اتحاد إب" يعتذر عن المشاركة في البطولة الرياضية المزمع تنظيمها في سيئون https://www.elyamnelaraby.com/449015 الزبيدي يصدر قراراً جديداً .. وثيقة https://www.elyamnelaraby.com/449031/ رئيس الوزراء يشدد على ضرورة إستكمال تطهير الضالع من الميليشيات الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/449039/ أحد ضحايا التعذيب في سجون الحوثيين يدلي بشهادته عبر شاشة قناة "الغد المشرق" https://www.elyamnelaraby.com/449042 أكاديمي جنوبي لــ "الخليج 365": اتفاق الرياض لم يتم تنفيذ بنوده باستثناء عودة الحكومة (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/449044/ تضارب الأنباء حول موعد صدور قراري تعيين محافظ ومدير أمن عدن https://www.elyamnelaraby.com/449047/

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