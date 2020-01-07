محلل سياسي يكشف عن مستقبل قضية الجنوب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الشحات غريب

كشف الأكاديمي الجنوبي الدكتور عبدالله صالح عبيد عن مستقبل قضية الجنوب والمشهد.



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وقال عبدالله عبيد نأمل خيرا في المستقبل، حين نتذكر بدايتنا في الحراك منذ ما قبل ٢٠٠٧ ونرى ما وصلت إليه قضيتنا، في وقتنا هذا نشعر باقترابنا من هدفنا، قضيتنا عادلة وتؤيدها كل النواميس الإلهية والوضعية، شعبنا له مزايا انه شعب حر لا يقبل الضيم، وهذه لوحدها تكفينا للإطمئنان إلى أن هدفنا المتمثل في دولتنا المستقلة قريب منا، أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف نأمل أن لا يخذلنا الآخرين، لدينا المجلس الأنتقالي يقود المسيرة بقيادة السيد الرئيس عيدروس الزبيدي الذي أشعر أنه رجل ذو مصداقية هو بقية رجاله، ونأمل له الثبات والصمود والتغلب على ما يعترضه من الصعوبات.. ونتمنى للمجلس الجرأة و التوفيق والسداد واحتواء الأغلبية من أبناء الجنوب بقدر الإمكان.

وحول ما يحدث في عدن الآن بعد عودة الحكومة من اتفاق الرياض، قال لا شئ.. وجودها أو عدم وجودها سيان، هذا رأيي الشخصي لا أشعر بفارق سوى أن الأمور تسير نحو الأسوأ.