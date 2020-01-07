محلل سياسي يكشف كيف سعى حزب الإصلاح لتدمير ماحققه التحالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الشحات غريب

كشف الأكاديمي الجنوبي الدكتور عبدالله صالح عبيد كيف سعى حزب الإصلاح لتدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الأمنية.



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وقال عبدالله عبيد بالنسبة للنخب والأحزمة فهي تقوم بدورها على حسب المتاح لديها من الإمكانيات وتشكر على ذلك الدور، وهي في أدائها تحتاج للخبرة التي تكتسبها مع الوقت، حزب الإصلاح حزب يمتلك إمكانيات كبيرة، واستطاع من موقعه كشريك في السلطة للمؤتمر الشعبي أن يحقق اختراقات معينة هنا و هناك خلال ربع قرن، الناس عرفت الإصلاح وسياساته، وأصبح من الصعب عليه استخدام ورقة الدين لدغدغة مشاعر الناس، حاليا هو منبوذ شعبيا، امتلاكه للقوة حدث من خلال دعم التحالف له خلال الأربع السنوات الماضية وهذا سبب تجدد نشاطه.

وحول كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب، قال كما دمر الإخوان مصر أبان حكم مرسي، مع إدراك الفارق الزمني لسيطرتهم في مصر وهنا.