أكاديمي جنوبي يكشف المطلوب فعليا من الحكومة الشرعية حسب اتفاق الرياض. وخطوات الانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الشحات غريب

كشف الأكاديمي الجنوبي الدكتور عبدالله صالح عبيد عن المطلوب فعليا من الحكومة الشرعية حسب الإتفاق.



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وقال عبدالله عبيد مطلوب منها أن تمتلك إرادتها وان تحرر قرارها السياسي والسيادي من قبضة القوى المهيمنة عليها، وأن تمتلك النية الصادقة في العمل لتنفيذ اتفاق الرياض، والأهم أن تخرج البلاد من هذا المستنقع الذي غمست فيه البلاد والعباد، ووصلت فيه إلى وضع كارثي بشهادة كل المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية.

وعن خطوات الإنتقالي في حالة عدم رضوخ الشرعية لتنفيذ بنود للاتفاق الرياض، قال في تقديري المتواضع أن بقاء البلاد في هكذا أوضاع سيؤدي إلى مزيد من الكوارث، وإذا استمر أداء الحكومة الشرعية بنفس هذا الأداء فالكارثة آتية لا محالة، وهنا لابد للانتقالي من الإمساك بزمام المبادرة وان يشكل حكومة طوارئ من كوادر مقتدرة على أرض المحافظات المحررة تقوم بإدارة مصالح الناس وتأمينهم من الفوضى..شاء من شاء وأبى من أبى.