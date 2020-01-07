تضارب الأنباء حول موعد صدور قراري تعيين محافظ ومدير أمن عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

تضاربت الأنباء حول موعد صدورقرار تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، بموجب إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي، والذي كان يقضي بصدور هذه التعيينات بعد أسبوعين من توقيع الإتفاق .



وفي وقت ذكرت مصادر حكومية، أن القرار من المتوقع أن يصدر خلال اليومين القادمين، قالت مصادر في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن هذه التسريبات غير دقيقة .

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وقالت المصادر الحكومية، ان الترتيبات الجارية في الرياض والمشاورات بشأن تعيين محافظ لمدينة عدن قد أستكملت ولكن مصدر في وفد الإنتقالي أشار إلى أن الترتيبات لم تستكمل بعد .

وأتفقت المصادر، على أن القرار سيصدر قريباً .

تجدر الإشارة إلى محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، قد غادر المدينة قبل أيام بناءاً على توجيهات رئاسية قضت بتكليف أمين عام المجلس المحلي، بدر معاون للقيام بمهامه وفقاً لقانون السلطة المحلية .