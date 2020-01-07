شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير جدا ..اول عمل يقوم به الملك سلمان مباشرة بعد مصرع قاسم سليماني ويقهر إيران وعبد الملك الحوثي ( شاهد صورة صادمة للايرانيين والحوثيين ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات مباشرة من الملك سلمان شخصيا ..دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع توزيع " 3000 " طن من التمور للمحافظات المحررة.

وقال منسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن عبدالله الطيار لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)" أن هذا التوزيع الذي دشن اليوم بمحافظة عدن يأتي استمرار لجهود المركز الرامية إلى تخفيف معاناة الأسر النازحة والمحتاجة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد".

من جانبه أشار منسق شبكة النماء بعدن الشريك المنفذ لمشروع توزيع التمور محمد جمال، إلى توزيع (6000) كرتون تمور من إجمالي (26) ألف و (250) كرتون من التمور سيتم توزيعها على مرحلتين في محافظة عدن.