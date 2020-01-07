شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحه المسيء وتطاوله على الملك !.. الملك سلمان يرعب "أردوغان" بهذا العمل الحاسم والذي كان يخشاه ويتمنى ان لا يفعله به..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 09:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء؛ بيانًا يتضمن موقف العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن القرار التركي الخطير في ليبيا.

وقال مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها "الملك سلمان": إنه يؤكد على "ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي، بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية".

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وأضاف البيان: أن ذلك "يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا"، ومشيرًا إلى أن هذا "التصعيد العسكري يخالف الموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رد على إدانة السعودية للتدخل التركي في ليبيا، قوله: "نحن غير مُنزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنًا لإدانتها، بل نحن من يدين إدانتها".

وجاءت إهانة الرئيس التركي للسلطات السعودية، بعد ساعات من بيان للرياض تعلن فيه إدانتها لموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.

جدير بالذكر أن السعودية إلى جانب الإمارات ومصر، تدعم ميليشيات الجنرال خليفة حفتر، للانقلاب على الحكومة الشرعية في ليبيا المنبثقة عن الثورة، على غرار مصر عام 2013.

