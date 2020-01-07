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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من أمريكا ولا من بريطانيا..إيران تتعرض قبل قليل لمجزرة مروعة والسلطات الايرانية تعلن حالة الاستنفار القصوى وتوقف دفن جثمان قاسم سليماني

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