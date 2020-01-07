معلمو ساحل حضرموت يعلنون البدء في الإضراب الشامل والمفتوح
حضرموت ـ يمن شباب نت ـ خاص
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 - 09:51 صباحاً
[ معلمو ساحل حضرموت يعلنون البدء في الإضراب الشامل والمفتوح ]
أعلنت اللجنة العامة للمعلمين بساحل حضرموت، البدء في الإضراب الشامل والمفتوح في كافة مديريات الساحل، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.
وقالت اللجنة في بيان لها حصل "يمن شباب نت"، على نسخةٍ منه، "تأخرنا عن مواكبة الركب إلا وفاءً منا، والتزاماً بما قطعناه أمام محافظ حضرموت، بتأجيل إعلان الإضراب لحين انقضاء المهلة المتفق عليها ".
وحذرت اللجنة العامة جميع مدراء مديريات مكاتب التربية والتعليم ومدراء المدارس، بعموم ساحل حضرموت من الإجراءات التعسفية واللا قانونية واللا مسؤولة، بحق من يمارسون الإضراب من المعلمين والمعلمات الأساسيين والمتعاقدين باعتباره حقا مشروعا قانوناً ودستوراً.
وأعادت اللجنة تأييدها وتضامننا المطلق، مع دعوة النقابة العامة للمعلمين والتربويين في المحافظات الجنوبية للإضراب .
وأشارت، أن المعلم طال صبره على المعاناة، والمطالبة بحقوقه دون أي اهتمام بها.
والخميس الماضي، نفذ معلمو الساحل وقفة تطالب بتنفيذ حقوق مالية، في حين التقت لجنة معلمي الساحل بالمحافظ البحسني، معلنةً في اجتماعها الدخول في الإضراب الشامل والمفتوح بعد اعطاء مهلة مدتها 3 أيام.
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