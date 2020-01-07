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رئيس الوزراء يشدد على ضرورة إستكمال تطهير الضالع من الميليشيات الحوثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة إستكمال تطهير الضالع من الميليشيات الحوثية

الخليج 365

أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة إستكمال تطهير محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

 

وقال خلال إتصال هاتفي أجراه اليوم الثلاثاء، بقائد اللواء الرابع احتياط (محور إب) العميد فضل عبدالرب، "ان الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية الشقيقة دعم تسريع استكمال تطهير محافظة الضالع من مليشيا الحوثي الانقلابية وبقية محافظات الجمهورية، ووضع حد لجرائمها المتصاعدة بما في ذلك استهداف المدنيين وجرائم الحرب المرتكبة ضدهم" .

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وبحسب وكالة سبأ، فقد أشاد رئيس الوزراء، في ذات الوقت بالانتصارات الميدانية المحققة في جبهات الضالع، على طريق استكمال تطهيرها من الانقلابيين الحوثيين، والتقدم باتجاه محافظة إب، منوها بالتكامل والتلاحم البطولي للجيش والمقاومة في جبهات الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية.

 

وأطلع رئيس الوزراء على تفاصيل الاستهداف الحوثي بصاروخ باليستي لمقر قيادة اللواء في معسكر الصدرين في منطقة مريس شمالي الضالع، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى.

 

وترحم الدكتور معين عبدالملك، على أرواح الشهداء وقدم التعازي لأسرهم وذويهم.. موجها بتوفير العناية اللازمة باسرهم وعلاج الجرحى والمصابين حتى يتماثلوا للشفاء.. معربا عن ثقته ان دماء هؤلاء الشهداء لن تزيد ابطال الجيش والمقاومة إلا إصرارا على استكمال انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا.

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