قصف حوثي عنيف يطال الجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف طالت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية الصحراوية التابعة لمديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة والقذائف.



مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن المليشيات أطلقت القذائف من عربة BMB ، صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية في أوقات متفرقة من اليوم.

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المصادر أضافت، أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة في المنطقة ذاتها، مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7.

وأردفت المصادر أن المليشيات عاودت إستهداف المواقع في ساعات المساء ، بنيران أسلحتها القناصة وبأسلحة معدلات البيكا، بشكل مكثف ومتواصل.

يذكر أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران كثفت من تصعيدها على مديريات جنوب محافظة الحديدة، ضاربة بالهدنة الأممية والإتفاقيات الدولية عرض الحائط.