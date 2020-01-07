شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يصدر قراراً جديداً .. وثيقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 الخليج 365 أصدر رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، قراراً جديداً قضى تعيين مستشاراً لرئيس الجمعية الوطنية للشؤون الإقتصادية .

Advertisements وجاء في القرار، "يعين الدكتور، عمر عبداللاه عبدالرحيم باعباد، مستشاراً لرئيس الجمعية الوطنية للشؤون الإقتصادية" . والدكتور عمر عبداللاه، هو من أبناء محافظة حضرموت، وأصدر المحافظ، اللواء فرج سالمين البحسني، في فبراير 2018، قراراً قضى بتكليفه بمهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر ، ورئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر .

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