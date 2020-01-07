"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال ال72 ساعة اللاحقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الطقس المتوقع خلال ال72ساعة اللاحقة بمشيئة الله تعالى للفترة من 08/01/2020 الى 10/01/2020م.



وأوضح المركز، أن أجواء غائمة جزئياً الى غائمة والفرصة مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وخصوصا الغربية منها وتمتد لتشمل اجزاء من السواحل الغربية.

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ومضى "وعلى السواحل الجنوبية صحوة الى غائمة جزئياً مع هطولات متفرقة عليها".

وتوقع "وهطول خفيف للامطار خلال على ارخبيل سقطرى واجواء صحوة الى غائمة جزئيا ومغبرة نسبياُ على المناطق الصحروية بسبب نشاط الرياح".

وذكر أن "ورياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة على السواحل الغربية وجنوبية شرقية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية و شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة في ارخبيل سقطرى".