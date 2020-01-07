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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "اتحاد إب" يعتذر عن المشاركة في البطولة الرياضية المزمع تنظيمها في سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
إب - الخليج 365
اعتذر نادي اتحاد إب عن المشاركة في البطولة التنشيطية المزمع إقامتها بداية الأسبوع القادم في مدينة سيئون وذلك بسبب عدم توفير الدعم الكافي للمشاركة.
وقال مصدر مقرب من نادي "اتحاد إب" الرياضي إن إدارة النادي قررت الإعتذار عن المشاركة في البطولة التنشيطية والتي ينظمها الإتحاد اليمني لكرة القدم في مدينة سيئون الأسبوع المقبل.
وبحسب المصدر فإن أسباب الاعتذار تعود لعدم وجود إمكانات مالية كافية لمشاركة النادي الذي فاز بتمثيل محافظة إب في البطولة بعد مشاركة عدة أندية المحافظة للفوز بتمثيل أندية إب.
وأضاف المصدر أن الاتحاد اليمني لكرة القدم اعتمد مبلغ زهيد لا يكفي الفريق مدة البطولة بحيث اعتمد مبلغ 6 الف ريال لكل لاعب ما بين سكن وتغذية وهو ما تسبب بعدم قدرة النادي على المشاركة حد قوله.
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