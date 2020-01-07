الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن الانفصال رسميا ويحدد مهام المجلس في ادارة دولة الجنوب المستقلة

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 07:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
حدد رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي موعد إعلان انفصال الجنوب وإقامة دولته المستقلة
وقال الزُبيدي سننتظر انتهاء المهلة الزمنية لاتفاق الرياض لنقول كلمتنا مؤكدا أن دولة الجنوب قادمة ستكون دولة نظام وقانون وعدالة، حد قوله.
وتعهد بتولي المجلس الانتقالي الجنوبي مهمة بناء مؤسسات الدولة التي جرى تدميرها، وأهمها الجهاز القضائي.
وأعرب عن تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي، بتنفيذ اتفاق الرياض، وضمان الشراكة في إدارة الدولة، مؤكداً أن المجلس الانتقالي: "لم ولن يصمت أبدا على انتهاكات وخروقات الطرف الآخر
وشدد خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء، بقيادة وأعضاء نادي القضاة الجنوبيين، في مقر المجلس الانتقالي بعدن، على أهمية استقلال القضاء، داعيا إلى التشاور والتنسيق ومناقشة آليات تطوير عمل القضاء وسُبل توفير الحماية للأجهزة القضائية.
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