وردناالان.. الملك سلمان يشعر بالقلق من حرب لا تبقي ولا تذر لن ينجو منها أحد ويضطر للجوء الى هذا الشيخ الحكيم الذي يحبه ويحترمه الجميع حتى الايرانيين والحوثيين يحترمونه

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عدن - ياسمين التهامي - بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى أمير الكويت، في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي، عقب مقتل قاسم سليماني.



ونقل الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، وتتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات. واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد؛ حيث نقل رسالة شفوية من الملك سلمان.



من جانبه، حمل أمير الكويت الأمير تركي تحياته وتقديره للملك سلمان، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، عقب اغتيال قاسم سليماني وعدد من قيات الحشد الشعبي بينهم أبو مهدي المهندس بضربة أمريكية، الجمعة الماضية.

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