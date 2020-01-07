شكرا لقرائتكم خبر عن طفل البيض الصغير, يتكلم وهو في المهد صبيا , قال سيسحق الشرعيه في شبوه , فأين تقع شبوه يا صغير ..؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 08:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

توعد هاني البيض، نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي سالم البيض، بسحق الشرعية الدستورية وجيشها في محافظة شبوة. وقال البيض الصغير، في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم ، بأنه سيشكل ما أسمها "مقاومة جنوبية غير عادية" في محافظة شبوة، مطالباً مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، بالانطلاق لإكمال "مسيرة التحرير".

وزعم البيض الصغير، بأن هنالك مقاومة تتشكل حالياً في شبوة، وبأنها أكثر التصاقاً بالأرض، وستعدل شوكة ميزان المقاومة الجنوبية. وبحسب مراقبون، فإن تصريحات "هاني" ، تتحدث عن إنجازات افتراضية تبين الفشل الذي وصلت إليه قيادات وعناصر مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً، مؤكدين أن تحركات البيض الصغير، وعيدروس الزبيدي وبقية قيادات مليشياتهم، مدفوعة الثمن من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى عبرهم للقضاء على الشرعية الدستورية والجيش الوطني واحتلال سقطرى وبقية جزر وموانئ اليمن.



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