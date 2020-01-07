شكرا لمتابعة خبر عن مباشرة من محلات الصرافة..لأول مرة منذ 3 سنوات الريال اليمن يطيح بالريال السعودي والدولار الامريكي ( الاسعار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 م ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشرة من محلات الصرافة..لأول مرة منذ 3 سنوات الريال اليمن يطيح بالريال السعودي والدولار الامريكي ( الاسعار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 م )

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشرة من محلات الصرافة..لأول مرة منذ 3 سنوات الريال اليمن يطيح بالريال السعودي والدولار الامريكي ( الاسعار مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 م ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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