شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مسؤول بسيحوت المهرة يطلع على أوضاع مؤسسة المياه والصرف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 المهرة - الخليج 365 ناقش القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ عبدالله عوض باعبده، اليوم، مع مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بسيحوت الأستاذ ناصر خير كلشات أبرز الصعوبات والعوائق والحلول المقترحة

واستمع باعبده الى شرح مفصل من رئيس مؤسسة المياه والصرف الصحى وأهم الاحتياجات والمشاريع والمعالجات اللتي تضمن وصول خدمة المياه للمواطنين دون انقطاع وجاء هذا اللقاء عقب زيارة مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالجمهورية للمديرية المهندس علي سالم عسكر ووضع الكثير من الحلول وما تبقى سيتم وضع لها الحلول من قبل السلطة المحلية بالمديرية ٠ Advertisements وتطرق اللقاء إلى مناقشة استحداث خط أسالة جديد من الخزان إلى حي الوحدة وكذلك احتياجات المشروع وأهم المشاريع لعام 2020م٠ وناقش باعبده مع مدير المؤسسه ماتم دراسته مع رئيس المؤسسة العامة بالجمهورية المهندس عسكر وأبرز الإشكاليات التي تواجه المؤسسة واهم المعالجات التي وضعها رئيس المؤسسة وأخرى قيد الدراسات٠ وأكد باعبده حرص السلطة المحلية على استمرارية ضخ المياه للمواطنين ورفع أهم المشاريع التي تلبي متطلبات المواطنين من المياه ٠ حضر اللقاء الشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس الشئون الإجتماعية بالمجلس المحلي والاخ صالح خميس حيمد المدير الفني بمؤسسة بالمديرية.

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