الحكومة تعلن رسمياً موقفها من تصريحات الجبواني بشأن الإتفاقيات مع تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

أعلنت الحكومة اليمنية رسمياً موقفها من تصريحات وزير النقل، صالح الجبواني، بشأن التوقيع على إتفاقيات مع المؤسسات والهيئات التركية في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات .



ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر مسؤول قوله، "ان التصريحات المتداولة عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات وتحديدا في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات وغيرها، تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة الحريصة على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا للانطلاق نحو البناء والتنمية واعادة الاعمار" .

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وأوضح المصدر ان تصريحات بعض اعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية.. مؤكدا حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي وفي اطار التشريعات والقوانين النافذة وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي.

وجدد المصدر، التزام الحكومة وجميع اعضائها برؤية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في التعاون والتنسيق الخارجي وبناء الشراكات التنموية وفقا للمصالح الاستراتيجية العليا لليمن وشعبها.

وفي وقت سابق كشف الجبواني عن اتفاقات مبدئية مع وزير النقل التركي جاهد طورهان، سيتم التوقيع عليها لاحقا، لاستثمار تركي في قطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن.

وقال الجبواني في تغريدة على تويتر سابقا إنه اتفق مع نظيره التركي على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين؛ لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي بقطاع النقل في اليمن.