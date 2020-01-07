- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. مدير صندوق النظافة يتفقد أعمال تشجير شوارع المديريات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
عدن - الخليج 365
تفقد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، المهندس قائد راشد أنعم ، أعمال التشجير والتزيين في عدد من شوارع مديريات المحافظة .
وأستمع المهندس أنعم ، من مدير المنطقة الثانية للتشجير ، رامي جلال محجوب ، إلى شرح مفصل عن أعمال التشجير في غرس العديد من الشتلات المتنوعة في الجزر الوسطية للطرقات والجولات والمثلثات والتقاطعات بمديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة .
وأشاد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بعدن المهندس قائد أنعم ، بالجهود الذي يبذلها عمال التشجير لتحسين مظهر المحافظة وتزيينها بالأشجار وتحسين شوارعها بما يظهرها بالمنظر الجمالي والحضاري اللائق لها كعاصمة مؤقتة للبلاد .
وأشار المهندس أنعم إلى أن لدى الصندوق خطة للتشجير والتجميل بصدد تنفيذها هذا العام ، وذلك غرس العديد من الشتلات الزراعية المتنوعة بكافة مديريات محافظة عدن في يوم الشجرة العالمي إيذاناً بالبدء في تنفيذ الخطة التي تستهدف التوسع في رقعة الغطاء النباتي الأخضر وإستدامته في جميع أنحاء المحافظة .
رافقه في الزيارة ، مدير إدارة التقييم بصندوق النظافة والتحسين في المحافظة ، خليل مقبل أحمد .
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. مدير صندوق النظافة يتفقد أعمال تشجير شوارع المديريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.