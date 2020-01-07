بالصور.. شاهد أجواء مدينة المكلا الساحرة عصر هذا اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365 - ابوبكر محسن الشادلي

يستعرض "الخليج 365"، صوراً التقطتها عدسة كاميرا مراسله في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، للأجواء السائدة في سماء المدينة عصر هذا اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020م.



الأجواء الساحرة التي بدأت فيها مدينة المكلا عاصمة حضرموت، بصورة بديعة حرص "الخليج 365"، على نقلها إلى الجمهور العربي في مختلف بلدان العالم، فقط ليطلعكم متابيعنا الكرام على مدى روعة وجمال المكلا عروسة البحر العربي.

شاهد الصور التي تم التقاطها من ساحة العروض "المنصة" الواقعة بمنطقة فوه غربي مدينة المكلا، بجودتها الأصلية، فقط وحصريا على بوابة "الخليج 365".. من هنا

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