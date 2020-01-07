صعدة.. الفرق الهندسية تصل البقع وتبدأً عملها في إنتزاع الألغام والمتفجرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

صعدة - الخليج 365

وصل الفريق الهندسي المختص بنزع الألغام والمتفجرات إلى منطقة البقع الواقعة شرق مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



Advertisements

وكان في إستقبال الفريق الهندسي الزائر مدير أمن منفذ البقع العقيد ابو ذياب و قام الجميع بعد ذلك بزيارة ميدانية لجميع الألوية العسكرية المرابطة هناك.

وقام الفريق الهندسي بمباشرة أعماله الميدانية إبتداءً من معسكر الفتح بالبقع الذي كان في إستقباله المقدم ابو حمزة و عدد من الضباط و الصف والجنود حيث تم مسح المنطقة من الألغام المزروعة و المتفجرات الأخرى التي كانت المليشيات قد قامت بزرعها في كل مكان وبدون حتى خرائط واضحة و بفضل الله ثم بفضل الفريق الهندسي الزائر فقد تم إستخراج العديد من الألغام المختلفة الأحجام و المهام وكذلك تم أبطال واستخراج عدد من العبوات الناسفة والدواسات التي كانت معدة وجاهزة للتفجير و إستهداف مقاتلي القوات الحكومية هناك.

الجدير بالذكر أن منطقة البقع الحدودية مع المملكة العربية السعودية كان قد تم تحريرها من سيطرة المليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران في وقت سابق من العام الماضي و صولاً إلى سلسلة المرتفعات الجبلية الشاهقة و كذلك التأمين الشامل للخط الدولي و مثلث البقع و اليتمة في محافظة الجوف.