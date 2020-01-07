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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة تخبط واقتتال وسط المليشيات بعد انكساراتها بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
الضالع - الخليج 365
اندلعت اشتباكات عنيفة فيما بين مجاميع مسلحة تابعة للمليشات الحُوثية المدعومة من إيران في شمال بلدة صُبيرة، سقط فيها قتلى وجرحى من العناصر المتقاتلة حسب مصادر محلية.
وأكّد العقيد فضل علي العبل، قائد كتيبة الدبابات دعم وإسناد بمحور الضالع، أن الإشتباكات استمرت لأكثر من نصف ساعة، وقد جاءت على خلفية تبادل الإتهامات بين المجاميع المسلحة الحوثية وذلك في تحميل كلاً منها الأخرى السبب في انكسارتها التي حدثت خلال عملياتها الهجومية الفاشلة باتّجاه مواقع تمركز القوَّات المُسلَّحة الجنوبيَّة والمقاومة.
ونتيجة لحالة التخبط والهستيريا المستمرة التي تمر بها بسبب الضربات الموجعة التي تلقتها هذه المليشيات من قبل القوات المُسلَّحة الجنوبيَّة والمقاومة خلال الأيام الماضية، اتجهت للقيام بشنَّ عمليات اختطافات واسعة بحق المواطنين ومداهمة منازلهم في مناطق سيطرتها في العود والحشاء وجبن ودمت وغيرها.
حيث أقدمت عناصر تابعة للمليشيات الحوثية على اقتحام منزل شيخ قبلي يدعى ”عبده مسعد الشرجي“ ومنازل إخوانه في عزلة قرن بيت الشرجي جنوبي منطقة العود، واعتقلت بعض افراد العائلة بينهم مسن، بعد قيامها بترويع النساء والأطفال بتصويب الأسلحة باتجاههم، ونهب بعض الآثاث من تلك المنازل.
ويسود الهدوء الحذر مختلف جبهات محور الضالع، يتخلله تبادل لإطلاق النار من وقت لآخر، والذي أتى بعد مواجهات محتدمة تمكنت فيها القوَّات الجنوبيَّة والمقاومة من التصدي وكسر أربع عمليات هجومية أقدمت عليها المليشيات في معارك استمرت طوال اليوم، تكبَّدت فيها المليشيات خسائر كبيرة، حيث لاقت قيادات ميدانية كبيرة تابعة لها مصرعها خلال تلك المواجهات.
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