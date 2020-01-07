تعز.. إصابة طفلة جراء قصف مليشيا الحوثي على قرى حيفان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

تعز - الخليج 365

قالت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي شنت قصفا عنيفا على الأحياء السكنية، في مديرية حيفان جنوبي تعز، على اثره تعرضت طفلة لإصابة بليغة.



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ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" أن "الطفلة غادة بشير علي قاسم (12 عاما)، أصيبت إصابة خطيرة بالرجل اليمني والعين اليمنى، جراء قذيفة سقطت اثناء لعبها امام منزلهم، وتم نقلها إلى احد مستشفيات طور الباحة، ومن ثم تحويلها إلى إلى أحد مشافي العاصمة المؤقتة عدن".

وأكدت، المصادر أن مليشيا الحوثي أطلقت عدة قذائف هاون بشكل هستيري على قرى الهجمة والسبد المكتظة بالسكان.