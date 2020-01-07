شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الإرهابي "آل عمار" أخطر المطلوبين في القطيف.. والكشف عن الجرائم المتورط فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 05:24 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ألقت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، بمحافظة القطيف، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م.

أخطر الإرهابيين

ويعد المطلوب أمنياً محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط قبل اختطاف “الجيراني” في حوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام. وفي سجل الإرهابي “آل عمار” جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

الاعتداء على رجل أمن

ويعتقد أن “آل عمار” متورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله. كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.

