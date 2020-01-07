شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيين يصدرون قرار جمهوري جديد صارم ولكن ..اثار موجه من السخريه على مواقع التواصل الاجتماعي..! "وثيقه وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 05:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أصدرت مليشيا الحوثي توجيهات جديدة أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان من ابرزها منع الضحك أو الترفيه في قاعات التدريب أو ورش العمل والفعاليات وكذا منع التعارف بين الرجال والنساء خلال تلك الفعاليات.

وكشفت وثيقة صادرة من مسئول هيئة الشؤون الإنسانية بمحافظة إب، التي أنشأتها المليشيا، بضرورة استبعاد جميع الأنشطة التي تهدف إلى أثارة الضحك والمرح والترفيه بين المتدربين بحجة أنه يؤدي إلى إذابة الفواصل بين النساء والرجال، مؤكدة على ضرورة الفصل بين النساء والرجال في قاعات التدريب كما يحصل في الجامعات حد زعمها.

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وقضت التوجيهات بمنع عمليات التعارف بين الرجال والنساء، واستبعاد الأنشطة التي تستدعي اختلاطهم.