شكرا لقرائتكم خبر عن الاطاحه ب الرئيس هادي وتعيين معين عبد الملك بدلا عنه "تفاهمات واتفاقات سريه بين الحوثي والسعوديه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 04:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال الصحافي ماهر درهم المقرب من علي ناصر محمد بحسب مصادر حكومية فان السعودية تدفع بمعين عبد الملك ليصبح رجل الشرعية الاول وقد يكون رئيسا للجمهورية بدلا من هادي.

وتابع قائلا قبل ايام وزير النقل تحدث عن انقلابا يقوده معين عبدالملك عن الرئيس هادي في عدن وكان هناك امرا يطبخ على نارا هادئة.

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واضاف هل ستطوي السعودية صفحة الرئيس هادي وتعين معين بدلا عنه وتعلن انتهاء الحرب الظالمة والمدمرة التي اكلت الاخضر واليابس في اليمن ودخول جميع الاطراف الى حوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

واختتم بالقول ربما افضت الحوارات بين الحوثيين والسعودية الى تفاهمات واتفاقيات مبدئية قد تكون تغيير الرئاسة من ضمنها.

